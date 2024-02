È stato istituito, lunedì pomeriggio, all’interno del “Condominio Solidale” di via Pavese il servizio infermieristico professionale che fornirà prestazioni di base destinate esclusivamente agli inquilini che da giugno 2022 sono ospiti in questa struttura all’avanguardia realizzata grazie al progetto del Comune di Macerata – sviluppato in collaborazione con l’Ircr Macerata – rivolto ai cittadini maceratesi over 65.

«Abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo per il Condominio Solidale che rappresenta una comunità nella comunità – ha commentato l’assessora alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro -. Questa progettualità, che ha concretamente dimostrato di favorire la coesione sociale e il benessere degli inquilini, può essere applicata in altre realtà a sostegno della comunità maceratese nelle quali si desidera implementare il range dei servizi al cittadino. La presenza dell’infermiera consente agli inquilini di avere un importante punto di riferimento per il monitoraggio della propria salute ma anche la possibilità di interagire con una figura professionale qualificata in grado di rispondere alle esigenze di cura e di benessere».

All’interno del Condominio solidale è presente una famiglia tutor sempre disponibile per ogni necessità, dalle piccole emergenze in casa alla gestione di situazioni particolari, offrendo un concreto supporto quotidiano agli inquilini.

A sostegno dell’efficacia reale del Condominio solidale, periodicamente l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, l’Ircr Macerata, la famiglia tutor e l’Erap si incontrano per confrontarsi sullo stato del progetto e su quali iniziative intraprendere per renderlo sempre più solido e inclusivo.

All’interno della collaborazione tra Comune e Ircr Macerata e grazie alle competenze interne al Progetto Pu.A.S.S.E. – che ha come ulteriore partner l’Apm – a partire da ieri pomeriggio l’infermiera sarà presente per due volte al mese (il secondo e quarto lunedì del mese). L’esperienza di integrazione socio-sanitaria, già sperimentata con successo presso il condominio Ma Maison dell’Ircr Macerata, è stata concepita per essere un modello replicabile e applicabile in diversi contesti.