Riflettori puntati sulla magia e la comicità di Andrea Paris protagonista del nuovo spettacolo “Apparis Scomparis” in programma sabato prossimo 17 febbraio alle 21,15 al teatro Gasparrini di Appignano. Il noto attore e mago, divenuto famoso al grande pubblico con le trasmissioni televisive “Italia’s Got Talent” e “Tu si que vales”, coinvolgerà i presenti con prestidigitazione e mentalismo in un escalation di ritmo e di comicità. Un magic comedy show dove il pubblico sarà il vero protagonista.

«Mi sento un ‘prestigiattore’ – ha detto Andrea Paris – uso la magia per intrattenere. Il mio punto di forza è rendere un numero, che per molti sembra difficile, il più facile possibile». Tra web e televisione Andrea Paris è entrato nel cuore del grande pubblico, ma ancor prima della sua popolarità televisiva vantava già esibizioni davanti a molte stelle di Hollywood e numerosi premi e riconoscimenti come attore. Comico, Mago, Illusionista, Prestigiatore, Mentalista, Attore, Andrea Paris nasce a Foligno (PG) nel 1980. All’età di 17 anni, inizia ad esibirsi nei locali per poi dedicarsi al teatro frequentando corsi specifici sullo studio e sulla caratterizzazione del personaggio.

In breve tempo, Paris colleziona venti premi nazionali come “Miglior Attore Caratterista” ed altri come “Attore protagonista”. In seguito, inserendo sempre di più la parte attoriale nei suoi spettacoli di magia, Andrea Paris, inizia a lavorare sul suo personaggio “Il Prestigiattore”: un mago sì, ma che regala pezzi di teatro e meraviglia durante le sue esibizioni.

Partecipa a numerosi programmi TV tra cui “I Soliti Ignoti Vip”, “Stasera Tutto è Possibile”, “Italia Si”, “Challanger 4 Comici Del Web Contro Comici da Palco”, “Primi dell’Alba”, “Honolulu”, “Natale a Casa Battista”. Si classifica secondo ad “IGT 2019” e vince la VII^ edizione del talent show “Tu Si Que Vales” 2020.

Nel corso degli anni si è esibito in importanti teatri italiani a fianco di artisti come Enrico Brignano, Maurizio Battista, Dario Ballantini…e su palchi esteri tra cui il Dubai Opera Theater. A settembre 2022 si esibisce alla 3Arena di Dublino, sullo stage di Andrea Bocelli. II 7 aprile 2023, è protagonista al Teatro Zelig di Milano, nel suo one man show “Apparis/Scomparis” e a novembre partecipa all’edizione televisiva di Zelig trasmessa su Canale 5, al fianco di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

L’atteso spettacolo “Apparis Scomparis” di Andrea Paris è il secondo appuntamento della stagione teatrale del Comune di Appignano che si protrarrà fino al prossimo 18 maggio. Un cartellone variegato che offre appuntamenti teatrali di puro divertimento e di rilevanza sociale e culturale, studiati per creare un ambiente inclusivo che favorisca la partecipazione del pubblico di tutte le età. Tra gli altri spettacoli più attesi ricordiamo il prossimo 13 aprile “Scoop-Donna sapiens” il nuovo show di Giobbe Covatta che vuole dimostrare, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo.