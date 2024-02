Un nuovo defibrillatore è stato installato nella centralissima piazza Unità d’Italia e da questa mattina è in funzione. Donato dall’associazione David Carelli alla Protezione civile di Montecassiano, il dispositivo medico dalla sede dell’associazione è stato ora posto nel centro cittadino.

Nelle scorse settimane la Protezione civile ha eseguito un censimento dei defibrillatori pubblici e provati attualmente presenti sul territorio comunale. Negli anni l’amministrazione ha deciso di acquistare diversi dispositivi a tutela della salute dei cittadini ponendoli nei punti nevralgici del comune: all’istituto comprensivo G. Cingolani, alla palestra di via Fermi a Sambucheto, al campo sportivo San Liberato, al campo da tennis Salimbeni, al campo da calcetto a Vissani, alla palestra di via Carducci e nel distretto sanitario. Altri defibrillatori sono presenti nei pressi del negozio Decathlon, del centro medico Dental City, dell’oratorio di Sambucheto, della piscina e palestra Il Lume, della casa di riposo Romolo Murri, del circolo Acli Sant’Egidio, dell’azienda Mareco, mentre un altro è in fase di allestimento al Gema Group.

«Il defibrillatore – evidenzia il sindaco Leonardo Catena – rappresenta un importante salvavita e consente di intervenire nell’immediatezza in caso di arresto cardiocircolatorio o fibrillazione ventricolare. Abbiamo installato i dispositivi in maniera strategica sul territorio, in modo da essere utilizzati in casi di emergenza prima dell’arrivo dei sanitari. Di qui l’importanza che si formino anche le persone per il loro utilizzo».