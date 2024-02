Auto contro una panchina di corso Umberto I. Paura a Civitanova per un incidente avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno all’altezza dell’ex cartolibreria Giulietti. Una Lancia Y è finita prima contro un’auto in sosta e poi è salita sul marciapiedi arrestando la sua corsa contro una panchina in marmo.

Fortunatamente in quel momento nessuno era seduto sulla panca e l’incidente non ha coinvolto pedoni o passanti. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non è stato ancora accertato se la vettura, condotta da una donna, sia stata urtata da un furgone Peugeot Bipper che si era allargato rispetto alla corsia di marcia o se, a causa della manovra del furgone, la conducente abbia sterzato per non finire addosso alla Peugeot, perdendo poi il controllo del veicolo e finendo prima contro un’auto parcheggiata e poi contro la panchina.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di forze dell’ordine fra carabinieri e polizia, ma i rilievi sono stati poi affidati alla polizia municipale. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna alla guida della Lancia Y. Ha riportato ferite lievi ed è stata trasferita al pronto soccorso di Civitanova per gli accertamenti del caso.

(l.b.)