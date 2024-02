Conto alla rovescia per partecipare al “Premio letterario Dolores Prato-Città di Treia” giunto alla terza edizione, dedicato esclusivamente alle scrittrici. Nato nel 2022 in occasione delle celebrazioni del 130esimo anniversario dalla nascita della scrittrice, da un’idea dell’Amministrazione comunale e della giornalista Lucrezia Sarnari, con l’intento di celebrare la memoria di Dolores Prato, ma anche di valorizzare le scrittrici donne. Il bando della terza edizione scadrà il 29 febbraio 2024 alle ore 12.

Un premio che è riuscito in poco tempo a ritagliarsi un grande spazio sul panorama nazionale, è aperto a tutte le scrittrici italiane che abbiano pubblicato un’opera di narrativa nei dodici mesi precedenti la chiusura del bando (1° aprile 2023 – 26 febbraio 2024) e che, anche grazie al Premio, agli eventi e alle attività di comunicazione ad esso legate, possono far conoscere le loro storie e leggere le loro parole. Per scelta, si concentra sulla produzione letteraria femminile per dibattere su ciò che le donne scrivono e raccontano e sulle piccole e grandi battaglie che condividono quotidianamente.

«Ringrazio l’Amministrazione comunale per la fiducia che mi ha accordato e per avermi affidato la cura della terza edizione – ha detto Lucrezia Sarnari curatrice del premio letterario – In questi anni abbiamo visto il premio crescere e speriamo che questa nuova edizione possa traghettare Treia, città di Dolores Prato, nell’ambiente culturale in cui ha dimostrato di poter stare. In questi anni abbiamo avuto anche il privilegio di leggere la realtà attraverso gli occhi delle donne sensibilizzando anche su tematiche attuali attraverso quello che spesso è il punto di vista di una minoranza».

Tutte le informazioni nel dettaglio e il bando sono disponibili collegandosi al seguente link: https://www.comune.treia.mc.it/altri-bandi-avvisi/premio-letterario-dolores-prato-citta-di-treia-3-edizione-anno-2024/?a=