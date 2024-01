di Laura Boccanera

Bomba a mano della Seconda guerra mondiale rinvenuta in un campo a Civitanova. E’ stata ritrovata da un ragazzo che passeggiava col cane un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale in un appezzamento di terreno arato da poco nella tenuta del conte Sabatucci, a Civitanova Alta. Il ritrovamento risale a sabato, ma solo oggi se ne è venuti a conoscenza.

L’area è stata transennata e delimitata ed è costantemente piantonata dai carabinieri in attesa dell’arrivo degli artificieri dell’esercito. A rinvenirlo un ragazzo che stava passeggiando col cane: è una bomba a mano e quando il giovane ha visto il dispositivo ha subito allertato le forze dell’ordine. Solo un paio di settimane fa un altro ordigno, un proiettile di mortaio, era stato ritrovato abbandonato vicino ai sacchi della spazzatura da un operatore del Cosmari. Si è poi riusciti a ricostruire che il proiettile in realtà non era carico, ma riempito di sabbia e usato come oggetto da collezione, tanto che non era stato necessario l’intervento degli artificieri.

(foto De Marco)