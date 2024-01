AGGIORNAMENTO DELLE 13,20 – Trovato il proprietario del proiettile di mortaio abbandonato tra i rifiuti in via Fermi. L’uomo ha dichiarato che l’oggetto è inoffensivo, perché era stato riempito con la sabbia. E lui lo utilizzava a casa come oggetto di arredo. Annullata la richiesta di intervento degli artificieri. L’allarme ha tenuto bloccati per tutta la mattina agenti della municipale e polizia.

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Era stato gettato fra i sacchi della racconta differenziata, adagiato in uno scatolone in un’area residenziale tra via Fermi e via De Amicis, a pochi passi della Statale 16. Allarme questa mattina a Civitanova per la presenza di quello che potrebbe essere un proiettile di mortaio abbandonato in un’area in cui erano stati ammassati dai residenti i sacchi della carta.

A rinvenirlo gli operatori del Cosmari passando per il consueto giro di rimozione dei rifiuti poco prima delle 9.30. Un “missile” della lunghezza di circa 50 centimetri, abbandonato in un cartone aperto. L’operatore ecologico ha subito dato l’allarme e avvisato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una squadra della polizia che ha isolato tutta la zona restringendone l’accesso in attesa dell’arrivo degli artificieri.

Intanto sono in corso anche accertamenti per capire chi possa essere stato ad abbandonarlo.

