Domenica 21 gennaio alle 17,30 al teatro della Filarmonica di Macerata andrà in scena ” Beatrix in the park” spettacolo della Strana Compagnia El Duende di Macerata con la regia di Lucia De Luca, evento a offerta in favore dell’associazione Cure Palliative “Gigi Ghirotti” Macerata odv.

Lo spettacolo, presentato per la prima volta lo scorso agosto a Lucca per “Le Rinascenze” narra di un incontro tra donne ed uomini in un tardo pomeriggio estivo in un parco, e dei loro racconti divertenti ed irriverenti riguardanti le loro vite. Le varie Beatrice parlano con sincerità della loro natura anche in rapporto con l’altro sesso, sono donne forti che non hanno paura di mostrare le loro fragilità. Si alterneranno la Beatrice di Shakespeare, quella di Dante e le Beatrici di tutti i giorni. Gli abiti tutti uguali che indossano le attrici, vogliono simboleggiare i vari volti delle donne.

Il connubio tra la compagnia teatrale e l’associazione cure palliative nasce con l’intento di far trascorrere un’ora di spettacolo leggero ma carico di significato e di far conoscere al pubblico i progetti dell’associazione, tra i quali ricordiamo : i volontari presenti nell’hospice di Macerata, i corsi di formazione per volontari nelle cure palliative, il nuovo progetto del volontario a domicilio, “La Fenice” progetto di elaborazione del lutto inteso nelle molteplici sfaccettature e tutte le altre iniziative che l’associazione sostiene.

La presidente Isabella Properzi ringrazia la società Filarmonica, nella persona del presidente Enrico Ruffini per la collaborazione e disponibilità dimostrata.

Domenica si avvicenderanno sul palco: Laura Silvetti, Silvia Mariani, Marika Topa, Monica Marini, Irene Teodori, Paola Formentini, Cettina Lovascio, Stefania Colotti, Laura Titomanlio, Lorenzo Cannucciari, Lauro Prenna, Claudio Porzi e Lucia De Luca.

Per informazioni : [email protected] o 3515805367