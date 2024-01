Domenica torna la tradizionale festa in onore di Sant’Antonio Abate a Civitanova. Organizzata in piazza XX Settembre dal Comune (Assessorato al Turismo), in collaborazione con la Pro loco di Civitanova. Alle 17, nella chiesa di San Pietro, si svolgerà la solenne liturgia della parola, trasmessa in filodiffusione e, a seguire (ore 17.30 circa), avrà luogo la benedizione degli animali e la distribuzione delle panette benedette.

Nella stessa giornata, ma di mattina alle 09,30, anche nella campagna di Civitanova alta, zona San Savino, sarà riproposto il rito, presso il piazzale antistante la chiesetta, grazie alla Pro loco Civitanova alta aps. Tutti possono portare gli animali domestici o da cortile per la tradizionale benedizione.