Accusati di aver picchiato un uomo per ottenere trentamila euro che sarebbero stati legati al pagamento di una pizzeria, tre uomini condannati oggi al tribunale di Macerata.

Per l’accusa, sostenuta dal pm Claudio Rastrelli, avrebbero agito insieme ad una quarta persona (la sua posizione è stata stralciata perché irreperibile) che avrebbe dato appuntamento alla vittima (un 52enne che vive a Montecosaro) al parcheggio vicino allo stadio di Civitanova. Secondo l’accusa all’appuntamento si sarebbero presentati anche i tre imputati: Ervis Gjyshi, 39 anni, albanese, Ovidiu Costantin Mazgaciu, 43enne, romeno, Bledar Pjetri, 37, albanese.

Tutti e tre sono accusati di tentata estorsione e Mazgaciu e Pjetri anche di lesioni personali. Secondo l’accusa avrebbero minacciato il 52enne con un coltello (che veniva impugnato da Gjyshi) e Pjetri gli avrebbe puntato una pistola (ad aria compressa) al volto. Mazgaciu, continua l’accusa, avrebbe preso a pugni sul volto mentre Pjetri avrebbe colpito il 52enne alla testa con il calcio della pistola e lo avrebbe ferito alla gamba con un colpo della pistola ad aria compressa. Per l’accusa, inoltre, i soldi che gli chiedevano non erano dovuti. Oggi Gjyshi è stato condannato a 4 anni, Pjetri e Mazgaciu a 4 anni e 4 mesi. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giovanni Galeota, Sante Monti e Fatmir Cela. Il pm aveva chiesto la condanna a 7 anni per Pjetri, a sei anni per Gjyshi e a 7 anni e 6 mesi per Mazgaciu.

(Gian. Gin.)