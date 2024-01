di Andrea Cesca

La Recanatese non riesce ad invertire la rotta, a Gubbio arriva la quarta sconfitta consecutiva, la fame di punti comincia a farsi sentire. Nel recupero della diciottesima giornata di Serie C la squadra umbra chiude il primo tempo avanti di tre reti, in apertura di ripresa il quarto gol in campionato di Sbaffo illude la sparuta tifoseria leopardiana presente sugli spalti. Il successo del Gubbio è legittimo, forse il calcio di rigore che sblocca il risultato è troppo generoso, di certo l’arbitro commette un errore grossolano quando non estrae il secondo cartellino giallo e dunque il rosso ai danni di Chierico al 40’ per un fallo su Ferrante. Finisce 3 a 1 per i padroni di casa, l’allenatore Piero Braglia festeggia nel migliore dei modi il proprio compleanno, la Recanatese in attesa delle ultime operazioni di mercato deve ritrovare lo spirito della prima parte di stagione. La classifica non è ancora preoccupante, la Recanatese è tre lunghezze sopra la zona playout e tre sotto a quella playoff. Contro la Juventus Next Gen domenica prossima al “Nicola Tubaldi” bisognerà tornare a fare punti.

La Recanatese torna al “Pietro Barbetti” di Gubbio dove la scorsa primavera disputò il primo turno degli spareggi promozione. In Umbria si recupera la partita valida per la diciottesima giornata di campionato rinviata lo scorso 17 dicembre a causa dell’indisponibilità dello stadio; il vento ha causato danni alla copertura della tribuna. In casa giallorossa la vittoria manca da due mesi, gli ultimi risultati hanno fatto scivolare la squadra allenata da Giovanni Pagliari fuori dalla zona playoff. Risultati condizionati anche da gravi defezioni, vedi la sconfitta di domenica scorsa a Sassari con la Torres. Rispetto alla trasferta in Sardegna recuperano Ferrante, Prisco ed Egharevba, in panchina c’è l’ultimo arrivato, l’attaccante italo montenegrino Matteo Ahmetaj preso in prestito dal Bari. E’ in dirittura d’arrivo il tesseramento del difensore sambenedettese Christian Shiba del SudTirol ed il ritorno dell’attaccante Filippo Guidobaldi dalla Fiorentina. Il Gubbio, che quest’anno non ha perso mai in casa ed è reduce da due vittorie consecutive in trasferta, deve fare a meno degli squalificati Bulevardi e Di Massimo.

La partita si fa subito in salita per la Recanatese, dopo 7’ il direttore di gara assegna il calcio di rigore ai padroni di casa per un contatto in area fra Quacquarelli e Mercati che lascia qualche dubbio, sul dischetto degli undici metri va Chierico, la battuta con il destro spiazza Meli e fa 1 a 0. Il gioiellino di casa Spina va alla conclusione con il sinistro un paio di volte, la palla esce non di molto. La difesa della Recanatese fa acqua, al 26’ al secondo vero affondo il Gubbio raddoppia: Chierico mette in moto Bernardotto, l’attaccante elude la chiusura di Veltri, arriva davanti a Meli e lo supera con il destro, 2 a 0. Melchiorri al 39’ prova a riaprire la partita con una bella girata, Vettorel si oppone con i pugni. Un minuto dopo Chierico già ammonito arriva in ritardo su una palla a centrocampo e centra in pieno la gamba di Ferrante, il secondo cartellino giallo appare inevitabile, ma l’arbitro ammonisce Pagliari per proteste. La difesa della Recanatese cade per la terza volta al quarto minuto di recupero con un’azione simile a quella del raddoppio, stavolta è Bumbu a presentarsi davanti a Meli ed a freddarlo con il destro, 3 a 0, primo tempo da dimenticare per il leopardiani.

Pagliari ne cambia tre in avvio di ripresa, fa il proprio esordio Ahmetaj, entrano Peretti e Lipari. Il Gubbio lascia negli spogliatoi Chierico, il migliore dei suoi ma a rischio espulsione. Serve un miracolo alla Recanatese per tornare in partita ma i presupposti sono incoraggianti. Sul primo tiro dalla bandierina calciato da Ahmetaj al 52’ l’ex Sbaffo di testa accorcia le distanze da pochi passi nonostante l’intervento di Vettorel, 3 a 1. Il Gubbio punta a tenere basso il ritmo e a far scorrere il cronometro, Vettorel si prende il cartellino giallo per perdita di tempo. Basterebbe un gol alla Recanatese per far sentire il fiato sul collo ma Ahmetaj e Lipari non riescono a dare il contributo auspicato. Il solito Sbaffo in rovesciata chiama alla parata Vettorel quando il cronometro segna il minuto 87. Il capitano tenta il tutto per tutto anche nel quarto minuto di recupero, poi il fischio finale.

GUBBIO (4-3-2-1): Vettorel 6; Corsinelli 6 (47’ st Frey ng), Pirrello 6, Tozzuolo 6, Mercadante 6; Mercati 6,5, Casolari 6, Bumbu 7 (13’ st Portanova ng); Spina 6,5 (13’ st Udoh ng), Chierico 7 (1’ st Rosaia 6); Bernardotto 7 (37’ st Montevago ng). A disp.: Greco, Signorini, Morelli, Dimarco, Guerrini, Brogni. All. Braglia.

RECANATESE (3-5-2): Meli 6; Veltri 5, Ferrante 6, Quacquarelli 5 (1’ st Peretti 6); Longobardi 5,5 (17’ st Ferretti ng), Morrone 5, Prisco 5,5 (37’ st Raparo ng), Carpani 5,5, Pelamatti 6 (1’ st Lipari 5,5); Sbaffo 7, Melchiorri 6 (1’ st Ahmetaj 5,5). A disp.: Mascolo, Ricci, Egharevba, Topa. All. Pagliari Giovanni.

TERNA ARBITRALE: Domenico Castellone di Napoli (assistenti Scardovi di Imola e Giudice di Frosinone, quarto ufficiale Giordani di Aprilia).

Reti: pt. 8’ rig. Chierico (G), 26’ Bernardotto (G), 49’ Bumbu (G); st 7’ Sbaffo (R)

Note: calci d’angolo 2 a 2. Ammoniti Chierico, Mercati, Pagliari, Vettorel, Sbaffo. Recupero: 8’ (4’+4’).