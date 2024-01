Il 2024 si apre al teatro Annibal Caro di Civitanova con la nuova edizione del premio Carlo Gargioni, arrivato al suo settimo anno. L’appuntamento, atto ultimo del concorso, è in programma sabato 13 gennaio a partire dalle 21.

Il premio, dedicato al pianista maceratese, sarà come sempre diviso in quattro categorie: colonne sonore, musica d’autore, jazz e pop/rock. Per ogni categoria, nel corso della serata, si esibiranno i concorrenti che hanno superato le semifinali e una giuria di qualità decreterà i vincitori. La giuria sarà composta dalla cantautrice Grazia Di Michele, che sarà anche ospite della serata con una sua performance, Eleonora Bianchini, cantante jazz e docente in conservatorio, Emilio Munda, produttore discografico, Andrea Mei, produttore discografico e musicista, Massimo Manzi, batterista jazz di fama mondiale, Gaetano Marinelli, cantautore e produttore, Michele Fofi, direttore del Civitanova film festival, Kristian Sensini, compositore di colonne sonore.

Oltre a Grazia Di Michele, si esibirà anche il vincitore della scorsa edizione, Emanuele Nanni. La serata è come sempre a favore dell’Ail (associazione italiana lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma) e a tal proposito interverranno i dottori Riccardo Centurioni e Francesco Alesiani. Presenterà Daniela Gurini. Ingresso gratuito.