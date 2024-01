di Pier Paolo Flammini

Ascolano o no? Dopo il tweet con il quale l’attore americano Russell Crowe, qualche giorno fa, comunicò di avere un trisavolo nato ad Ascoli Piceno, si sono moltiplicate le ricerche da parte di studiosi e storici per capire se davvero il Luigi Ghezzi citato dal protagonista del film “Il Gladiatore” abbia sangue ascolano.

E se inizialmente le parole di Crowe sono state accolte senza dubitare sulla loro veridicità, le prime ricerche hanno messo in dubbio la sua ascendenza direttamente ascolana, anche se al momento ancora non esiste alcun documento ufficiale che possa chiarire esattamente dove sia nato, nel 1829, Luigi Ghezzi. Anzi: le indicazioni rintracciate vanno in direzioni del tutto opposte tra loro.

In attesa che il “mistero” si risolva, riportiamo di seguito le quattro tracce fin qui trovate.

DATA BASE DEI MORMONI: GROTTAMMARE – I mormoni professano una religione cristiana molto attenta al culto dei morti, per questo il loro data base è spesso ritenuto affidabile per ricostruire gli alberi genealogici. Nel documento dei mormoni, come da noi già mostrato, Luigi Ghezzi è indicato come nativo di Grottammare nel 1829.

Giuseppe Merlini, archivista del Comune di San Benedetto, ha effettuato delle ricerche che sono rese più difficoltose dal fatto che non esiste un archivio dei nati a Grottammare dal 1803 al 1830. Inoltre non risulterebbero nati a Grottammare neanche i genitori di Luigi Ghezzi, Agostino Ghezzi e Annunziata Legeri, sempre da ricerche di Merlini.

Neanche le famiglie Ghezzi al momento risiedenti a Grottammare, che potevano essere un indizio, sembrano aver relazione con Luigi Ghezzi, essendo di provenienza laziale nella seconda metà del ‘900.

WIKITREE: ASCOLI PICENO – Probabilmente Wikitree è proprio la traccia seguita da Crowe, perché in questa sorta di albero genealogico ricostruito collettivamente viene riportata la biografia di Luigi Ghezzi citata da Crowe nei suoi tweet. E qui vi è l’unica traccia fino ad ora rinvenuta: “Born 1829 in Borgo, Ascoli Piceno, Marche, Italy“, mentre i suoi genitori sarebbero nati a Parma. La pagina inoltre è stata modificata l’ultima volta esattamente lo scorso 2 gennaio, il giorno prima del tweet di Crowe.

Ricerche condotte da Giuseppe Merlini e da Stefania Cespi dell’Archeoclub di Comunanza però non hanno rintracciato informazioni circa la nascita di un Luigi Ghezzi ad Ascoli, e neanche di suo padre Agostino. Certo, non è escludibile che in qualche parrocchia ascolana possa risultare il dato di Ascoli Piceno. O, magari, di qualche comune della provincia (si spiegherebbe anche l’indicazione di “Grottammare” dei mormoni). L’indicazione “in Borgo” si presta ovviamente a multiple valutazioni.

Non vi è però alcun documento, almeno per quanto ricercato fino a ora, che riporti esplicitamente Ascoli Piceno, se non questa indicazione di Wikitree.

RIVISTE E NECROLOGIO: PARMA – Come abbiamo già comunicato, vi sono due documenti nei quali si fa risalire la nascita di Luigi Ghezzi a Parma: il necrologio del 1917, quando morì in Nuova Zelanda, e un periodico del 1857, “Il Vero Amico del Popolo“, dove si indicano persone in stato di fermo giudiziario (Ghezzi risulterebbe essere pasticciere a Genova e in carcere per non meglio precisati motivi).

GENI E ANCESTRY: SANDINO – Altri due portali che riportano informazioni sugli antenati, riportano una indicazione ulteriormente diversa e ancor più sorprendente. Sia su Geni.com che su Ancestry.com.au otteniamo delle informazioni interessanti. Innanzitutto la presunta data di nascita: 22 giugno 1829.

Inoltre entrambi i portali esprimono come luogo di nascita “Borgo, Sandino, Italy“. Da nostre ricerche l’unico luogo in Italia denominato Sandino, nell’Ottocento, è una zona di Andora, paese di circa 7 mila abitanti sulla costa ligure, in provincia di Savona.

Sandino deriva da una storpiatura di Fossosandino, e dava denominazione a una strada che tuttavia ha persino cambiato nome nel 1963. Una traccia da decifrare, che tuttavia in qualche modo giustificherebbe il lavoro come pasticciere a Genova e le successive peregrinazioni via mare tra Argentina, Sudafrica direzione India e infine Nuova Zelanda.

Quattro ipotesi dunque, alcune tracce, e un po’ di mistero. Che forse dovrebbe interessare per primo proprio Crowe.