Sono tre gli incidenti avvenuti nella mattinata ad Ancona: due lungo l’asse nord-sud e uno all’Aspio.

Il primo, intorno alle 10.30, lungo la ‘bretella’ in direzione Baraccola, all’altezza del Comando della Guardia di Finanza.

Un 75enne di Recanati, in sella a una Yamaha 600, ha perso il controllo della due ruote per poi cadere rovinosamente a terra.

A chiamare i soccorsi è stato il figlio, anche lui in moto, che insieme al padre era andato a fare un giro fuori porta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Croce Rossa, automedica e polizia Stradale.

Il centauro, medicato e trattato sul posto, è stato quindi trasportato con un codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Non è in pericolo di vita.

Poco dopo, intorno a mezzogiorno, un altro incidente si è verificato nuovamente lungo l’asse, sempre in direzione Baraccola, poco dopo l’uscita per il Polo universitario di Monte Dago.

Un’auto, per cause in corso da parte della polizia locale giunta sul luogo per i rilievi, in prossimità della curva è finita contro il muro di contenimento. Ingenti i danni mentre il conducente è rimasto illeso.

Un ulteriore schianto, quasi contemporaneamente, si è avvenuto lungo via Farfisa, all’Aspio.

Due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nel ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta ferita in maniera grave.