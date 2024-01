Countdown per la grande festa della Befana, come da qualche anno sabato a Recanati, dalle 16 in Piazza Giacomo Leopardi, con l’evento “Aspettando la Befana”.

Venerdì alle 17,30 l’amata vecchina inaugurerà la sua casa lungo Corso Persiani, e la si potrà vedere all’opera già in questi giorni. Sabato poi, saltando in sella sulle rombanti moto dei centauri del Moto Club Franco Uncini, arriverà in Piazza con tanti doni e dolciumi per tutte le bambine e i bambini della città.

«Gli eventi dedicati ai bambini e alle bambine proposti dalla nostra attivissima Pro Loco sono sempre molto partecipati e graditi. – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Anche quest’anno arriveranno le Befane in moto, per distribuire calze a tutti i piccoli presenti, grazie alle collaborazioni con il Sì con te di Villa Teresa e al Moto Club Franco Uncini. Alla solidarietà già espressa negli scorsi anni, si aggiunge quella di Bontempi, che permetterà di donare giocattoli sonori alle Associazioni di volontariato sociale presenti nella Consulta comunale. Siamo grati e quanti e quante si adoperano per realizzare momenti di bella e festosa convivenza».

Ogni bambina e bambino presenti in Piazza riceverà dalle Befane le tradizionali calze piene di dolciumi, offerte dal Supermercato Sì con te di Villa Teresa. Quest’anno inoltre, grazie alla generosa iniziativa dell’azienda marchigiana i Com S.p.A. che commercializza il noto marchio Bontempi, verranno donati anche oltre cento giocattoli musicali alle associazioni locali che si occupano dell’infanzia tra cui: Omphalos, I Nuovi Amici, Cser, Acli di Castelnuovo, Caritas Parrocchia San Francesco, Caritas Parrocchia Cristo Redentore, Caritas Parrocchia Le Grazie e Movimento per la vita. Xilofoni, flauti, microfoni, consolle da tavolo, armoniche, bonghi, percussioni elettriche, tastiere e trombe consegnati dalle Befane allieteranno il giorno di festa dei tanti bambini e bambine che frequentano le attività proposte da alcune Associazioni locali.

L’evento in piazza Leopardi sarà animato dalla simpatia e professionalità del Dj Francesco, con tanta musica e con i canti condivisi del karaoke, grazie all’infaticabile impegno della Pro Loco e della sua Presidente, Pina Taddei.

«Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione che la nostra iniziativa ha generato nei moltissimi comuni delle Marche coinvolti. – ha detto Andrea Ariola Amministratore unico della i Com – Bontempi – L’obiettivo di far trascorrere delle feste di gioia e serenità a tanti bambini meno fortunati attraverso le associazioni del territorio che abitualmente se ne prendono cura, è stato ampiamente raggiunto. Per noi di i COM – Bontempi, la musica continua ad essere motivo di condivisione, crescita e divertimento per tutti, in special modo per i bambini».