Malore alla guida, finisce nella scarpata con il furgone della ditta. E’ successo verso le 15 lungo la strada che da Civitanova va verso Civitanova alta. Un uomo di 76 alla guida di un furgoncino ha perso il controllo del veicolo all’altezza del bar la Cinciallegra ed è finito in un piccolo fosso ai lati della carreggiata. Con ogni probabilità a far perdere il controllo all’uomo è stato un malore. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia locale. Il 75enne è stato trasferito in ospedale.