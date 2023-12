di Gianluca Ginella

Accusato di abusi sessuali sulla figlia 14enne: assolto. Prosciolta anche la moglie.

L’udienza si è svolta oggi davanti al gup del tribunale di Macerata, il giudice, Daniela Bellesi, ha poi trasmesso gli atti alla procura per valutare se vi sia stato un reato di maltrattamenti da parte dell’uomo.

Il processo si è chiuso oggi. In un primo momento l’uomo avrebbe dovuto patteggiare a 4 anni e la moglie ad un anno (per favoreggiamento). Poi nel corso dell’udienza la situazione è mutata e si è arrivati ad una richiesta di condanna a 5 anni per l’imputato, un 45enne di origine africana, e alla fine lui è stato assolto c0n gli atti trasmessi in procura per il reato di maltrattamenti, e per la moglie il gup ha disposto il non doversi procedere.

La vicenda era partita da una chiamata della ragazza al 112, in cui la giovane piangeva ma non aveva detto il motivo. La polizia era risalita alla ragazza, 14enne, che poi aveva raccontato di presunti abusi sessuali subiti dal padre. I fatti contestati sarebbero avvenuti a Macerata. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe, in diverse occasioni, costretto la ragazza a subire atti sessuali. Un episodio sarebbe avvenuto mentre si trovavano in auto.

Il 45enne, dice l’accusa, avrebbe costretto la ragazzina a sedersi in mutande e reggiseno sulle sue gambe e l’avrebbe minacciata di tagliarle la testa e che avrebbe scavato una bica e l’avrebbe messa dentro. Poi l’avrebbe schiaffeggiata e baciata, tentando di palpeggiarla. Questo nell’estate 2021, mentre in ottobre dopo averle sbattuto la testa contro un muro l’avrebbe costretta a toccarlo nelle parti intime minacciando di ucciderla. Un ulteriore presunto episodio sarebbe avvenuto in novembre, sempre del 2021, quando l’uomo avrebbe toccato la ragazza nelle parti intime.

Alla moglie dell’uomo veniva contestato di non aver impedito questi episodi informando le forze dell’ordine. Il reato, peer la donna, è stato modificato oggi da concorso nella violenza sessuale a favoreggiamento. La donna è difesa dall’avvocato Raffaele Delle Fave. L’imputato è assistito dagli avvocati Vando Scheggia e Mirela Mulaj. Parte civile si era costituita la tutrice della minore, l’avvocato Claudia Romagnoli, assistita dal legale Paolo Carnevali, oggi sostituito dall’avvocato Lucrezia Massaccesi.

Dopo la sentenza l’avvocato Delle Fave ha commentato: «Il fatto più grave è stato che hanno portato via i figli per tre anni alla mia assistita. Per questo motivo chiederemo provvedimenti d’urgenza affinché tornino con la madre». «Sono sorpreso per questa sentenza, solleciterò di fare appello alla procura – dice l’avvocato Carnevali -, sussistendo a nostro avviso tutti i presupposti per ben altro esito».