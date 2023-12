di Stefano Fabrizi

Weekend con tanto teatro. Iniziano le feste natalizie tra eventi e mercatini

VENERDI’ 1 DICEMBRE

Tolentino – Pietro Morello debutta al Vaccaj di Tolentino con la data zero del suo show. Salirà per la prima volta sul palcoscenico in uno spettacolo pensato per raccontare esperienze di vita vissute tra note musicali, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini, tutte accomunate da un unico fil rouge: la felicità.

Pesaro – Umberto Orsini e Franco Branciaroli diretti da Massimo Popolizio si ritrovano insieme per ridare vita da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre in prima nazionale al Teatro Rossini di Pesaro a I ragazzi irresistibili di Neil Simon. Dopo il debutto pesarese, lo spettacolo sarà ancora in scena nelle Marche il 5 dicembre a Recanati al Teatro Persiani e il 6 e 7 dicembre al Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Informazioni e prevendite: Pesaro Teatro Rossini 0721 387620, Recanati Teatro Persiani 339 1046293 – 071 7579445, Ascoli Piceno Teatro Ventidio Basso 0736 298770, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line). Inizio spettacoli: Pesaro ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17; Recanati ore 21.15; Ascoli Piceno ore 20.30.

Grottammare – Dalle 18:30 nella Sala Consigliare del Comune di Grottammare (Via Marconi 50), si svolgerà la presentazione del nuovo libro “Il fiordo rosso sangue” di Luca Incicco.

Ancona – Dal 30 novembre al 3 dicembre al Teatro delle Muse arriva La coscienza di Zeno di Italo Svevo con protagonista Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Inizio spettacoli ore 20.45 – domenica ore 16.30. Info: biglietteria 071 52525 [email protected] e su www.vivaticket.com

Fano – La mostra “Novencento nella collezione Elio Giuliani” alla Fondazione Carifano. Inaugurazione sabato 2 dicembre (ore 17.30), presso Sala di Rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, in via Montevecchio, 114.

Ancona – “Violenza psicologica: l’abuso nascosto e il dramma delle vittime. Gli strumenti per salvarsi”. Incontro con Roberta Bruzzone il 1° dicembre (ore 17:30) all’Auditorium della Mole di Ancona.

Jesi – Tanti eventi a Jesi in attesa de “La Rondine” di Puccini, quarto ed ultimo titolo della 56^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi. Si parte venerdì 1 dicembre ore 20 al Circolo Cittadino con l’OperaDinner “A cena con Magda De Civry” per conoscere i personaggi di un’opera mai rappresentata prima a Jesi. Domenica 10 dicembre ore 15,30 la visita guidata al Teatro Pergolesi per conoscerne storia e segreti. L’opera andrà in scena venerdì 15 novembre ore 20,30 e domenica 17 dicembre ore 16 con anteprima giovani giovedì 14 novembre ore 16; dirige Valerio Galli, la regia è di Paul-Émile Fourny, le scene di Benito Leonori, i costumi di Giovanna Fiorentini.

Nella settimana dell’opera, la musica dell’opera in filodiffusione per le vie del centro storico.

Sant’Elpidio a Mare – Alle 21,15 la Compagnia della Marca porta al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare lo spettacolo Nuova.IO. Informazioni e prenotazioni: biglietteria del Teatro Cicconi, Corso Baccio tel. 347/6467171 e AMAT, tel. 071/2072439 amatmarche.net. Inizio ore 21.15

Ascoli Piceno – Maurizio Battista al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno 1º dicembre 2023 con il suo spettacolo “Ai miei tempi non era così…”. Lo show è organizzato da Alhena Entertainment. Ultimi biglietti in vendita on line sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it e presso il botteghino del Teatro Ventidio Basso la sera dell’evento.

SABATO 2 DICEMBRE

Macerata – Accensione delle luminarie in centro storico e apertura della pista di pattinaggio in piazza Mazzini. Appuntamento alle 17,30 in piazza della Libertà

Montelupone – Montelupone è pronta a diventare Capitale del miele, iniziando la lunga serie d’iniziative di Mielemente in programma nel mese di dicembre con l’inaugurazione della mostra “Sant’Ambrogio e l’apicoltura romantica”, in programma sabato alle 15, nella Pinacoteca comunale

Appignano – Al debutto, sabato al teatro Gasparrini, “La terra si ricorda di tutto – storie di Appignano”, il primo spettacolo letterario musicale interamente dedicato alla secolare storia appignanese, alle 21.15 ad ingresso gratuito.

Cingoli – Sabato 2 dicembre 2023, alle ore 17.15 all’Auditorium S. Spirito di Cingoli l’incontro: “A Pedagogia Ti Chiederemo Solo Di Gianni – Riflessioni Sull’educare”. Le giovani neodottoresse cingolane Tina Lancioni, Marta Marchegiani e Erica Tittarelli, neolaureate col massimo dei voti in Scienze della Formazione all’Università degli Studi di Macerata presentano le loro tesi di laurea.

Ancona – Alle 18 al Cinema Italia di Ancona Fabrizio Bentivoglio e il musicista Ferruccio Spinetti in Lettura clandestina: la solitudine del satiro di Ennio Flaiano inaugurano la 20^ edizione di Corto Dorico Film Fest. Info e biglietti www.vivaticket.com e presso i punti vendita autorizzati del circuito AMAT/Vivaticket; prevendite anche presso Casa Musicale Ancona 071 202588 (corso Stamira 68, aperta dal lunedì al sabato orario 09-12:30, 16-19:30).

Fermo – Alle 20.30, nelle sale del seicentesco Palazzo Brancadoro, il Circolo di Ave, con il patrocinio del Comune di Fermo ed il sostegno di Fondazione Carifermo e Generali, conclude la stagione concertistica 2023 con lo straordinario talento di Alessandro Deljavan che interpreterà, al pianoforte, splendide pagine di Schubert e Chopin. Info: ciaotickets o presso le tabaccherie rivenditrici Ciaotickets

Orciano e Serraungarina – Si concludono il primo finesettimana di dicembre i Week-end Gastronomici d’Autunno, l’iniziativa di successo di Confcommercio Marche Nord. Sabato 2 e domenica 3 dicembre saranno 2 i ristoranti coinvolti: Il Castagno (Terre Roveresche), La Tagliata (Colli al Metauro). Il programma

Fermo – 25 anni de “La Luna”. L’attività creativa e grafica dell’associazione verrà festeggiata alle 17 alla Biblioteca “Spezioli” di Fermo con un catalogo ed una mostra.

Fano – Fondazione Rete Lirica delle Marche: Tosca con la regia di Renata Scotto arriva al Teatro della Fortuna di Fano. Prima giovani giovedì 30 novembre (ore 17), recita sabato 2 e domenica 3 dicembre (ore 20:30). Info: Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno 0736 298770 [email protected]

Porto San Giorgio – Rosso di Sera – Festival dei migliori vini rossi delle Marche (2° edizione). Sabato 2 e domenica 3 dicembre, a Villa Bonaparte di Porto San Giorgio. L’ingresso all’evento è libero, si consiglia di prenotare gli eventi in anticipo su CiaoToickets.com. Per info dettagliate sul programma e per conoscere l’elenco delle cantine partecipanti seguite Rosso di Sera su facebook e instagram.

Grottazzolina – Risate a teatro con Cecilia Menghini a Grottazzolina. Appuntamento sabato 2 dicembre (ore 20:30) nella sala John Lennon. Info:: 0734.632800; 0734.710026; 339.3706029 (whatsapp).

Gradara – Il Natale a Gradara inizia il 2 dicembre 2023 per finire il 7 gennaio 2024. Tante le iniziative a partire da questo weekend. Il programma

DOMENICA 3 DICEMBRE

Tolentino – Al Teatro Vaccaj di Tolentino due imperdibili appuntamenti dedicati alle famiglie. La rassegna “A teatro con mamma e papà” di Compagnia della Rancia / RanciaVerdeBlu prosegue a inizio dicembre con due spettacoli dal clima natalizio. Si comincia domenica 3 dicembre, alle 17, con Il Natale che vorrei, piccolo musical prodotto da Crescere Insieme. Eppoi dal 5 al 10 dicembre, ore 17 (merenda dalle 16.30) Info: ww.vivaticket.com – 0733960059 [email protected].

Recanati – D’Annunzio, l’intellettuale che capiva troppo. Incontro con Roberto M. Danese alla Sala ascolto Associazione Controvento di Recanati domenica 3 dicembre alle ore 17:30.

Ancona – Tutte le categorie del pugilato, con atleti marchigiani e delle regioni limitrofe, si danno appuntamento al Palabrasili di Collemarino per domenica 3 dicembre. L’appuntamento è per le 16 e sarà organizzato dall’Asd Pugilistica Dorica 2006, con ingresso gratuito. Sono in programma 13 combattimenti di varie categorie

Sant’Elpidio a Mare – Prende il via il 3 dicembre (ore 17:30) all’Auditorium Della Valle di Sant’Elpidio a Mare l’8° edizione di Incipit: incontro sul mondo del vino e sulla e sulla guida Le Marche nel bicchiere 2024. Saranno presenti Gualberto Compagnucci e Barbara Paglialunga.

Orciano e Serraungarina – Si concludono il primo finesettimana di dicembre i Week-end Gastronomici d’Autunno, l’iniziativa di successo di Confcommercio Marche Nord. Sabato 2 e domenica 3 dicembre saranno 2 i ristoranti coinvolti: Il Castagno (Terre Roveresche), La Tagliata (Colli al Metauro). Il programma

Senigallia – Domenica 3 dicembre ore 17 al Teatro La Fenice di Senigallia c’è lo spettacolo “Natale a suon di hip hop” della Compagnia Teatrale Mattioli, per la 40esima Stagione di Teatro Ragazzi del Teatro Giovani Teatro Pirata. Tre racconti sul tema del Natale, tra note di musica hip hop, gag e giochi teatrali. INFO: Teatro Giovani Teatro Pirata Tel. 0731/56590 334.1684688 [email protected] (lun-ven 9.00-13.00) www.atgtp.it

***

Primo weekend di dicembre con i locali che viaggiano a pieno ritmo e propongono serate a tema sempre con in primo piano il reggaeton. In arrivo Bresh, Mac Declos e Nerissima Serpe

VENERDI’ 1 DICEMBRE

Al Kontiki di San Benedetto del Tronto “En 4k, Viernes reggaeton”. Cena spettacolo con Playson De Cuba. Domani Special guest: Nerissima Serpe.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona New format by Afrocircus. 100 % afroremember. Dj’s: Mastro – Giamma – Alpha – Diego e Jack. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Special guest: Michele Cenci.

Alla Serra di Civitanova stasera si parte dalla cena spettacolo con i Dejavu, uno show dinamico e coinvolgente per tutti i gusti e tutte le età. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, special guest in consolle Mattia Ascani, voice Faber. Resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

SABATO 2 DICEMBRE

Al Miami di Monsano nel Red Room Privé special guest Mac Declos: uno tra i dj e producer francesi più talentuosi della scena techno. Il suo set sarà una bomba. In consolle anche David Scaloni e Klen.

Al Donoma di Civitanova special guest Bresh, un talentuoso cantante e rapper italiano che ha raggiunto il successo grazie alle sue canzoni coinvolgenti e alle sue performance carismatiche. La sua musica spazia dal pop al rap e ha guadagnato un grande seguito di fan sia in Italia che all’estero. Numerosi sono i featuring e le tracce che lo hanno portato all’apice delle classifiche.

Alla Villa Borghese di Pesaro Beat Show Dinner Cena e discoteca. Dj Corrado Cori. Voice Roby Revolution.

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera delle Palme. Due ambienti musicali: area commerciale e area reggaeton.

Nella location di Villa Picena di Colli del Tronto la cena spettacolo d’Italia. Guest Monika Harem from Villa Papeete e Living.

Al Brahma Clubship “Vida Loca” l’appuntamento con la one night a base di reggaeton, hip hop, pop e dancehall più esclusiva d’Italia. Il format più ballato della penisola, ritorna a Civitanova Marche, pronto ad infuocare la dance floor “por una noche mas caliente”.

Al Mamamia di Senigallia Feedback. Il Party in tempo reale. La prima festa in cui a decidere le sorti della serata sarai tu con i tuoi feedback. Special Guest Anna Ciati + sala Afro + sala Trash / Mashup.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

Al Casacon di Sirolo Glitz e Galm. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e dopocena con musica commerciale. Leo Maculan band. In consolle dj Andrea Paladini e vocalist Janos Murri.

Al Le Gall Porto San Giorgio evento “Pumpit”. Line Up: Annalaxl Ale Rossi.

In collaborazione con marcheinfinite

Clicca qui per gli eventi in provincia di Macerata