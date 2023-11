Caricato da un toro, 70enne in ospedale

Caricato da un toro, un 70enne portato in ospedale a Civitanova. L’incidente è avvenuto a Morrovalle intorno alle 21,30 di questa sera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica di quello che è successo in una stalla che si trova in via Fontanelle. In base alle prime informazioni l’incidente ha coinvolto un uomo di 70 anni, italiano, che è stato caricato da un toro. L’animale lo avrebbe colpito facendolo andare a sbattere contro un cancello. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi al 70enne rimasto ferito in seguito alla carica del toro. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Civitanova. Il 70enne, sempre in base alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. I militari della Compagnia dei carabinieri di Civitanova sono intervenuti sul luogo dell’incidente per ricostruire quanto successo questa sera.

(redazione CM)