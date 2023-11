di Laura Boccanera

Chicchi grandi come biglie, una violenta grandinata si è abbattuta intorno alle 11,30 a Civitanova e ha imbiancato tetti, auto e strade. La perturbazione è stata passeggera ma le strade sono rimaste coperte da questa coltre alimentata anche dalle temperature scese repentinamente.



Il traffico ha subito qualche rallentamento nell’autostrada A14, mentre in città è stato il tilt della viabilità: complice anche la fuga di chi era andato al mercato, e a causa di tre incidenti che hanno paralizzato la statale Adriatica nel giro di mezz’ora. Sono avvenuti in via Carducci e via Bixio. Un terzo incidente che ha coinvolto 4 veicoli si è verificato lungo la strada provinciale delle Vergini a Civitanova Alta per una mancata precedenza. A scontrarsi un veicolo che veniva da via Parafalda con un altro che da Civitanova Alta scendeva verso il porto. Per l’impatto la seconda auto è andato a sbattere con una terza auto che era ferma allo stop e quest’ultimo su un’altra vettura che era alla sua destra. Sul posto per i rilievi la polizia locale.