E’ stato investito mentre andava a lavoro in bicicletta alle 4,30 di mattina lungo la provinciale 485 all’altezza della zona industriale di Civitanova. L’investitore non si è fermato a soccorrerlo. Per questo lancia un appello per quanti avessero assistito all’incidente.

E’ la storia di Traore Sorel, originario della Guinea. Ha 35 anni e da più di dieci vive in Italia. A Civitanova lavora in una azienda del settore calzaturiero e il 4 novembre, come ogni mattina, stava andando al lavoro in bicicletta per iniziare in orario il suo turno. «Poco prima dell’incrocio con via Ugo Betti – racconta Luca Mantella, avvocato che lo assiste – un’auto lo ha travolto per poi continuare la sua marcia e voltare a destra. Traore è caduto e si è fratturato l’avambraccio e la mano sinistra

. Un infortunio grave che ha richiesto anche un delicato intervento a cui è stato subito sottoposto. Dal giorno dell’incidente, la polizia stradale di Civitanova ha iniziato le indagini che stanno procedendo anche in questi giorni per l’individuazione dei responsabili». Traore Sorel lancia però il suo appello a tutti coloro che possano dare il loro contributo alle indagini in termini di testimonianze o dettagli da riferire: «Questa esperienza è stata un vero trauma – racconta – oltre al fatto che ho assolutamente bisogno di lavorare. Non auguro a nessuno di essere investito e abbandonato a terra come è successo a me. Per questo chiedo l’aiuto di chi quella mattina ha visto cosa è accaduto».

(redazione CM)



