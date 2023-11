Ricomincia con Nietzsche, domani alle 21.15 alla Romana di Civitanova, la serie di incontri del Nice Bar, i caffè filosofici che fino a primavera porteranno la filosofia in mezzo ai luoghi dove le persone vivono tutti i giorni.

Si parlerà dunque di Nietzsche, «forse – dicono gli organizzatori – il filosofo più affascinante di tutti i tempi, per via della sua radicalità e delle spietate analisi sociali e psicologiche». A introdurre la serata ci sarà sempre il prof Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni. «Insieme – aggiungono – forse si scoprirà se Dio è davvero morto come annunciato dal filosofo, se il superuomo è davvero super e che cosa significa l’eterno ritorno». Come sempre ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti e per le domande del pubblico, anche se sarà possibile semplicemente ascoltare. L’ingresso è libero. Per conoscere i prossimi incontri sarà possibile scrivere a [email protected] o seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/NiceBar22