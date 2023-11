Un tema di estrema attualità che merita un dibattito sempre più acceso e convinto. Con questo spirito sabato 25 novembre alle 21,15, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il teatro Rossini di Civitanova ospiterà lo spettacolo Edera Velenosa, in un evento che vede la collaborazione dell’Azienda Teatri e dell’Assessorato alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e alla Cultura (e inserito negli eventi promossi dal Comune sulla questione), in partnership con Eclissi Eventi.

Edera Velenosa è prodotto da Proscenio Teatro ed è nato dalla fonte di ispirazione del regista Stefano Tosoni dal romanzo Giochi di Mano di Manuela Lunati e con il consenso del Ministero dell’Istruzione è rappresentato anche all’interno degli istituti scolastici per trasformarsi in veicolo di ascolto e di sensibilizzazione.

La storia narra della relazione violenta e prevaricatrice in cui la protagonista Laura, interpretata dall’attrice Venusia Zampaloni, è stata intrappolata per lunghi mesi. Una storia come tante altre, dove, dopo un primo periodo di idillio in cui la coppia sperimenta uno stato di completa armonia ed intesa e la donna crede di aver trovato il cosiddetto “principe azzurro”, man mano la relazione si deteriora ed iniziano a manifestarsi situazioni di prevaricazione che, come in una spirale, attanagliano la donna fino ad immobilizzarla.

La violenza domestica è allora una spirale malata che si nutre di se stessa, di menzogne, di non detti, di paure, di silenzi: una spirale che se non viene interrotta può privare una donna della sua giovinezza, dei suoi sorrisi, della sua dignità e della sua vita.

Sempre più spesso la cronaca racconta di donne maltrattate, di violenza e di abusi che in gran parte dei casi sfociano in tragedie annunciate. Sempre più spesso ci domandiamo cosa poter fare per arginare quello che appare come un preoccupante segnale di degenerazione della nostra società. Ma la violenza domestica è altro, è qualcosa di radicato e profondo, è una costante e radicale pretesa di possesso dell’uomo sulla donna, è il potere maschile che “occulto” pervade il nostro sistema economico e sociale e trova nella famiglia la sede naturale per riaffermarsi in tutta la sua brutalità.

L’ingresso è gratuito e si consiglia la prenotazione del posto tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-edera-velenosa-753670929037.