“Vita da smartphone” è il titolo dell’incontro organizzato per venerdì 24 novembre, alle 21 nella sala del consiglio comunale, dall’assessorato al Welfare del Comune di Civitanova.

Nel corso dell’evento verranno approfondite le dinamiche che portano ad una dipendenza patologica denominata “nomofobia”. Saranno presenti l’assessore Barbara Capponi e il presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti, che introdurranno i lavori del dottor Marco Moglie e del professor Agostino Basile.

«Proseguono all’interno della progettualità Civitanova città con l’infanzia iniziative concrete a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie – ha detto l’assessore Capponi – nella settimana in cui cade la giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza lanciamo un’altra progettualità che vuole divenire risorsa, approfondendo il delicato mondo del digitale. Continuiamo dunque nell’ottica della prevenzione per fare giusta informazione sul sano rapporto con i dispositivi elettronici e su quanto essi possano influire sullo sviluppo le capacità di attenzione relazionali dei nostri bambini e giovani. Aspettiamo genitori, insegnanti e la comunità intera in un evento accessibile e aperto a tutti per interrogarci e acquisire sempre più strumenti per un sostegno ancor meglio efficace al percorso di crescita e di vita dei nostri figli».

L’approfondimento degli aspetti legati all’uso non consapevole dei cellulari da parte di adolescenti e giovani sarà illustrato nel corso del suo intervento dal titolo: “Vita da smartphone” dal dottor Marco Moglie, giornalista professionista e sociologo esperto in comunicazione e mass-media, che collabora da diversi anni con la regione Marche e con molti comuni del territorio. A seguire, Agostino Basile, pedagogista esperto in tematiche di disagio giovanile, proporrà altri spunti di riflessione su: “Bambini ed adulti: connessi o isolati? Bambini più attenti o più distratti?”.