Si ribaltano con l’auto dopo aver urtato una vettura parcheggiata. Incidente questa mattina poco dopo le 8 a Civitanova. Una Lancia Y che viaggiava in direzione porto da Civitanova Alta, con a bordo una donna di 50 anni e il figlio minorenne di 16 si è completamente ribaltata in via Civitanova dopo l’urto con un’auto parcheggiata lungo la carreggiata, una Fiat Panda.

Forse a causa del sole contro che impediva una visione nitida della carreggiata, la donna ha perso il controllo del veicolo finendo con il tettino sull’asfalto. In frantumi il parabrezza dell’auto, ma fortunatamente mamma e figlio sono riusciti ad uscire dall’abitacolo. Sul posto è arrivato il 118 che ha condotto i feriti in ospedale per accertamenti: erano entrambi coscienti e le loro condizioni non sono gravi. Per i rilievi la polizia municipale di Civitanova e in supporto i vigili del fuoco.

(l. b.)

(foto De Marco)