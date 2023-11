Nella provincia di Macerata sono stati raccolti 55.800 chili di alimenti, il 10 % in più rispetto al 2022. E’ il bilancio della 27^ Giornata nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, che si è svolta sabato. Ben 94 supermercati del Maceratese, dalla costa all’entroterra, hanno aderito all’iniziativa per un gesto di solidarietà verso le persone in difficoltà.

Volontari di tutte le età, riconoscibili per la tradizionale pettorina arancione, si sono ritrovati fianco a fianco ad invitare alla Colletta e a ricevere gli alimenti donati. Una visita gradita in un supermercato di Collevario quella del sindaco Sandro Parcaroli che ha voluto unirsi alle migliaia di donatori.

«Un ringraziamento a tutti gli enti, aziende e associazioni e alle persone che hanno donato con grande generosità e ai quasi mille volontari che con il loro impegno hanno reso possibile il manifestarsi di una così grande condivisione e solidarietà – dicono gli organizzatori – Un gesto semplice, a testimonianza che la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile. Un plauso speciale alla ditta Chr Ciccioli Helvia Recina di Piediripa, che ha generosamente messo a disposizione il proprio magazzino per la raccolta degli oltre 5000 scatoloni di alimenti ed i suoi tir per trasportarli al magazzino del Banco Alimentare di San Benedetto, dove saranno distribuiti alle associazioni caritative di Macerata e provincia che sostengono migliaia di persone bisognose. Ricordiamo che è ancora possibile donare la spesa online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/fai-la-spesa-online»