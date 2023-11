Eventi natalizi, commercianti accontentati: arriva la Ztl nei festivi. La Giunta di Macerata ha deliberato le modifiche temporanee alle attuali disposizioni di accesso in centro storico «per incentivare la partecipazione e valorizzare il cartellone delle festività natalizie in città».

«Nei giorni festivi e prefestivi (2-3-7-8-9-10-16-17-23-23-25-26-30 dicembre 2023 e 1-7 gennaio 2024) – spiega l’amministrazione – sarà prevista l’apertura al transito libero dalle 6 alle 17 e dalle 20 alle 24 e sarà attiva la Ztl dalle 17 alle 20 e dalle mezzanotte alle 6. Per la giornata del 31 dicembre la Ztl sarà attiva dalle 17 fino alle 6 del giorno successivo, 1 gennaio 2024. Mentre il 6 gennaio la Ztl sarà attiva dalle 15 alle 6 del giorno successivo, il 7 gennaio». Proprio ciò che avevano chiesto i commercianti con l’associazione guidata da Giuseppe Romano.

Per tutti gli altri giorni compresi nel periodo dal 2 dicembre al 7 gennaio 2024 il varco di via Don Minzoni, «sarà aperto al transito dalle 6 alle 24 e la Ztl sarà quindi attiva solo da mezzanotte alle 6 eccetto per ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio di persone con disabilità con contrassegno e veicoli a propulsione elettrica/ibrida – continua l’amministrazione – Nelle giornate di mercoledì, in concomitanza del mercato settimanale, sarà prevista l’apertura al transito libero dalle 15 alle 24 e la Ztl sarà attiva dalle mezzanotte alle 15 eccetto per ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio di persone con disabilità con contrassegno e veicoli a propulsione elettrica/ibrida.

«Il varco di via Mozzi – conclude l’amministrazione – non sarà soggetto a modifiche e rimane in vigore la temporanea disattivazione del controllo elettronico del varco di uscita dalla Ztl posto in via XX Settembre. Per tutti i veicoli immatricolati con propulsione elettrica o ibrida è previsto il libero accesso e transito nell’orario di vigenza della Ztl del centro storico previa comunicazione telefonica al numero 0733- 256346 e/o di posta elettronica all’indirizzo [email protected]».