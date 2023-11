Nuovo centenario a Civitanova, festa per Ivo Doria. A fargli visita per questa occasione speciale è stato il sindaco Fabrizio Ciarapica che rivolge questo messaggio: “Auguri affettuosi ad Ivo Doria per i suoi 100 anni. Un secolo di vita, di esperienze e di preziosi momenti che ieri abbiamo festeggiato insieme alla moglie Palma (detta Minella), ai figli Claudia e Stefania, i fratelli Luciano e Ugo, nipoti ed amici. Ivo, grande lavoratore, storico e amato gommista a Porto Sant’Elpidio, è in splendida forma. Possano i giorni che verranno brillare tanto quanto il suo passato, illuminando con gentilezza e amore il presente ed il futuro di tutta la sua famiglia. Buon compleanno Ivo”.