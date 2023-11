Halloween per aiutare il Salesi

Tra dolcetti e scherzetti raccolti 2.300 euro per i bambini del Salesi. Certo, Halloween è ormai passato da qualche giorno ma ciò che si fa per beneficenza non ha mai data di scadenza. E nel quartiere di Fontespina, a Civitanova, lo scorso 31 ottobre tanti residenti, su input di Toni Giammorcaro e Maurizio Giorgini, hanno proposto, come da 13 anni a questa parte, la festa di Halloween nell’area verde di via Magnaghi.

A sostenere l’iniziativa l’amministrazione comunale, rappresentata per l’occasione dalla consigliera Paola Fontana, e numerose aziende della città, che hanno voluto contribuire come sponsor attraverso donazioni e numerosi premi per una ricca lotteria.

È stata una festa molto partecipata da famiglie e bambini, intrattenuti da animatori che hanno fatto giocare e ballare grandi e piccini come ad un colorato carnevale. Quest’anno il ricavato di questa iniziativa ha permesso di consegnare un assegno di 2.370 euro all’associazione Gaia destinando i fondi ai bambini ricoverati all’ospedale Salesi di Ancona.