Pubblica sul suo profilo Facebook le foto di una bambina, figlia di un’amica, il padre della piccola non è d’accordo e la denuncia: ora la donna, una 36enne residente a Civitanova, è imputata al tribunale di Macerata per una violazione alla legge sulla privacy. Il processo è in corso davanti al giudice Francesca Preziosi.

Oggi è stato sentito il padre della bambina, che è parte civile al processo, assistito dall’avvocato Marco Massei. L’uomo, che è separato dalla moglie, aveva detto all’amica della sua ex consorte di rimuovere le foto della bambina dalla sua pagina Facebook. Si trattava di normali foto, 7 o 8, scattate ad esempio in eventi conviviali «ma per pubblicarle era necessario il consenso di entrambi i genitori» spiega l’avvocato Massei. Il padre dopo aver diffidato a rimuovere le foto aveva poi denunciato la 36enne. I fatti contestati risalgono al giugno del 2018. Al processo l’accusa è sostenuta dal pm Stefano Lanari. L’imputata è difesa dall’avvocato Giuseppe Lufrano.

(Gian. Gin.)