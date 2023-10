Rogo alla stazione di Civitanova, condannato a 9 mesi un 44enne. Il processo si è chiuso oggi al tribunale di Macerata. Imputato Salvatore Brunitti, di San Giorgio a Cremano. Il 27 aprile del 2020 l’uomo avrebbe appiccato il fuoco nella biglietteria della stazione di Civitanova.

L’uomo quel giorno era stato fermato dai carabinieri, intorno alle 20, e multato per violazioni alla legge anti-Covid. Proprio quel controllo ha consentito di arrivare al riconoscimento, in maniera piuttosto rapida, della persona ripresa dalle telecamere di sorveglianza (una di queste era stata divelta dall’uomo appena giunto alla stazione). A bruciare indumenti, coperte, bivacchi di senzatetto che di notte dormono nella stazione. La biglietteria aveva subito danni ingenti e dopo che i vigili del fuoco avevano spento le fiamme era stata dichiarata l’inagibilità dei locali. Poi erano partite le indagini per comprendere come si fosse sviluppato l’incendio e gli inquirenti erano arrivati a Brunitti. Oggi per l’uomo il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a 1 anno e 3 mesi. Il giudice Domenico Potetti ha deciso per 9 mesi. Parte civile si erano costituite le ferrovie, assistite dall’avvocato Francesco Mantella.

(Gian. Gin.)