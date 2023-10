Prima entra in casa di una connazionale che gli aveva dato le chiavi e le ruba la borsa, poi quando lei si accorge del furto e reclama la restituzione la colpisce alla testa con un martello. Chiuse le indagini per un episodio che sarebbe avvenuto a Civitanova. Indagato un 56enne cinese.

Secondo le indagini svolte dalla procura l’uomo, un operaio, approfittando del fatto che la donna, una imprenditrice, sua datrice di lavoro, gli aveva lasciato le chiavi di casa, sarebbe entrato e le avrebbe portato via la borsa con dentro documenti, carte di credito, bancomat e 450 euro in contanti. La donna scoperto il furto, aveva chiesto la restituzione e l’uomo a quel punto avrebbe aggredito la donna colpendola alla testa con un martello (l’episodio era avvenuto nel tomaificio della donna). La donna aveva riportato ferite e un trauma cranico: prognosi 20 giorni. La procura nei giorni scorsi ha chiuso le indagini e contesta al 56enne il furto e le lesioni personali. L’uomo è difeso dall’avvocato Ivan Gori. La difesa avrà ora 20 giorni di tempo per chiedere un interrogatorio o preparare memorie difensive e dare la propria versione dei fatti.

(Gian. Gin.)