A partire dal 23 ottobre, l’assessorato ai servizi sociali di Civitanova in collaborazione con la Dibbuk Produzioni, propone dei percorsi educativi gratuiti alla scrittura creativa, improvvisazione teatrale e regia cinematografica destinati ai giovani della città.

Il corso di “Scrittura creativa ed improvvisazione teatrale” avrà una durata di 60 ore e si svolgerà presso la palestra della scuola primaria San Giovanni Bosco di Civitanova a partire dal prossimo 16 ottobre. L’iniziativa sarà totalmente gratuita e rivolta ad una platea di 30 ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni. Alla fine del corso gli allievi del corso collaboreranno per la scrittura del copione e l’allestimento di uno spettacolo teatrale.

L’amministrazione comunale partecipa inoltre al finanziamento del corso di regia cinematografica “Raccontare per Immagini” della durata di 32 ore rivolto a 15 giovani di età compresa tra i 15 ed i 18 anni. L’iniziativa sarà totalmente gratuita e si svolgerà nel periodo che va dal 23 ottobre 2023 a marzo 2024 presso i locali del centro aggregazione Kalimera di via Ungaretti n. 18 a Civitanova.

Le iscrizioni sono aperte. E’ possibile richiedere informazioni via telefono o WhatsApp al numero +39 3392016560. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato il 6 novembre 2023. Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. «Proseguiamo nel solco già tracciato con il corso di teatro per adolescenti dello scorso anno – ha sottolineato l’assessora Barbara Capponi – , che ha rappresentato un momento di crescita, inclusione, aggregazione ma anche importante opportunità di sguardi su temi educativi e cari agli adolescenti. Lo spettacolo teatrale scritto e rappresentato nel percorso precedente ha coniugato infatti la freschezza e il linguaggio tipico degli adolescenti a riflessioni profonde sulla difficoltà dei rapporti, sull’uso e la dipendenza dei dispositivi elettronici, sulla necessità della autenticità di relazioni vissute “dal vivo”. Ringraziamo i formatori che hanno saputo guidare il gruppo in un cammino umano oltre che artistico e attendiamo con grande interesse i nuovi percorsi in partenza».