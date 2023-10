Si era allontanata da casa a settembre, dalla provincia di Matera, ritrovata a Civitanova. E’ la fine dell’apprensione per i familiari di una ragazza italiana di 19 anni che da settembre non aveva più fatto sapere alla madre dove si trovasse dopo essersi allontanata dalla sua abitazione. La giovane da circa un mese stava a Civitanova dove conosce alcune persone. I carabinieri l’hanno rintracciata ieri pomeriggio.

La ragazza infatti si trovava in un bar del centro quando ha accusato un malore per il quale è stata soccorso dal 118 e condotta in ospedale. I carabinieri intervenuti hanno effettuato un controllo e il nominativo della ragazza risultava tra le persone scomparse. Dopo averla accompagnata in ospedale al fine di verificarne le condizioni di salute, i carabinieri ne hanno assicurato il ricongiungimento con la madre che si è messa in viaggio per riabbracciare la figlia.