Cresce la rosa delle iniziative realizzate dal Comune di Civitanova in stretta collaborazione con la Consulta dei Servizi Sociali, organismo che dal 2010 ha messo in rete l’Ente con le tante associazioni operanti nel settore socio-assistenziale ed educativo. Nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha approvato un ulteriore progetto denominato: “Civitanova Solidarity World”, proposto dal gruppo di lavoro “Minori e famiglie” sulla falsa riga del festival estivo “Civitanova Solidarity Sound” con il coordinamento del maestro Samuele Dutto, già direttore artistico del concorso musicale. Questa nuova iniziativa intende promuovere, attraverso il mezzo della poesia, la cultura della solidarietà nell’ottica dell’esercizio del volontariato e stimolare i giovani alla riflessione di temi importanti per la loro crescita.

«Proseguono le attività della Consulta dei Servizi sociali finanziate dall’Assessorato nell’accordo di programma – spiega l’assessora Barbara Capponi – È importante continuare, dopo il concorso musicale, a rivolgersi ai giovani con proposte ambiziose di crescita e riflessione, e ringrazio la Consulta per i suoi input proattivi e sempre interessanti, che sapranno coinvolgere ancora una volta giovani e ragazzi». Cinque i temi del concorso: Accettazione e rispetto delle differenza tra persone (es. culturali, disabilità, di pensiero, disparità uomo/donna, differenze etniche, religiose, sociali); Prevenzione del disagio giovanile; Promozione del volontariato e della solidarietà; Tutela della salute e dell’ambiente; La resilienza. La partecipazione a “Civitanova Solidarity World” è aperta a persone da 6 ai 35 anni, ma anche a gruppi, classi, centri di aggregazione, oratori, centri famiglia. L’iscrizione è per tutti gratuita e deve avvenire entro il 25 ottobre 2023. Per informazioni è possibile contattare il numero 338/2331649 oppure inviare una mail a [email protected]