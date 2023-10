Entro il mese di ottobre a Civitanova vedrà l’avvio il tavolo di osservazione permanente dedicato al benessere dei giovani e al contrasto alle situazioni di disagio giovanile, dalle dipendenze alle questioni relative alla sicurezza.

La necessità di un tavolo di confronto e discussione era emerso a seguito del consiglio comunale aperto sulla sicurezza nel quale si chiedeva a gran voce un monitoraggio sulle situazioni critiche e la rilevazione in fase embrionale di possibili emergenze educative. Il protocollo per la prima volta coinvolge non solo istituzioni e forze dell’ordine, ma anche scuole, parrocchie, associazioni di promozione sociale e terzo settore, l’azienda sanitaria con i servizi di prevenzione, la Caritas diocesana.

Il tavolo (che avrà una durata, rinnovabile, di 5 anni) si pone quale strumento di lettura, analisi delle problematiche, delle criticità e delle risorse del mondo giovanile, così come poste nel territorio, attraverso le diverse prospettive che i servizi pubblici e gli organismi del Terzo Settore rilevano, in relazione alla presenza e alle proprie attività nel territorio. Lo scopo è quello poi di promuovere azioni, anche innovative, di comunicazione e campagne istituzionali nel campo della prevenzione del disagio e della promozione del benessere psico-sociale e fisico dei giovani.