Tornano ad ottobre i ciclamini pro Anffas, un’iniziativa benefica aperta per le strutture di Civitanova e Montecosaro dell’Anffas onlus.

Nei fine settimana del mese, i parenti e i volontari dell’Anffas si daranno infatti appuntamento nelle piazze, nei centri commerciali e davanti alle parrocchie della città per offrire piantine e per raccogliere fondi per i centri.

L’iniziativa, che va avanti ormai da diversi anni, ha una duplice scopo: oltre ad aprirsi al territorio, sensibilizzando il cittadino sui temi legati alla disabilità intellettiva e relazionale, i ciclamini sono un modo allegro e colorato per raccogliere fondi da destinare alle strutture, per lo sviluppo di nuovi programmi ricreativi e per le attività di quotidiana manutenzione.

Il primo appuntamento è per domenica 8 ottobre, dove i banchetti dell’Anffas saranno posizionati al mattino (in orario di messa) di fronte la chiesa di San Carlo Borromeo e San Gabriele a Civitanova, e all’Annunziata di Montecosaro. L’iniziativa tornerà anche nei week end del 14 e 15 e del 21 e 22 ottobre con nuove postazioni che saranno annunciate sui profili social.