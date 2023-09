Trovato impiccato in casa un uomo di 82 anni. La tragedia si è consumata a Civitanova, in via Martiri di Belfiore. L’anziano si è tolto la vita usando un appendiabiti. A dare l’allarme alle 17,45 circa è stata una persona che era solita portargli dei generi alimentari e che non ricevendo risposta ha dato l’allarme. Sul posto per aprire la porta di ingresso sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova, ma nessuno immaginava un epilogo tanto tragico, ipotizzando un malore o una caduta. Sul posto sono arrivati anche il 118 e il medico legale che hanno constatato la morte avvenuta probabilmente già da diverse ore. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia.



(l. b.)