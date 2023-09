«Il parco di Fontescodella un’armoniosa zona di verde? No, un parco in completo stato di degrado e abbandono». A segnalarlo è Mabel Moretti, residente della zona.

«Navigando all’interno del sito del comune di Macerata – scrive a Cronache Maceratesi – si trova una sezione dedicata al verde pubblico, a sua volta divisa in giardini Diaz, parco di Fontescodella e specie arboree protette. Leggendo la minuziosa descrizione del parco di Fontescodella, ci si aspetterebbe di trovarsi in un’ armoniosa zona verde dove condividere allegria, voglia di dedicarsi alle passeggiate, allo sport, al gioco del più piccoli o semplicemente ad un momento di riposo nel verde. E chi come me, per esigenze lavorative è costretto a percorrere troppi chilometri in macchina, sa benissimo quanto questi spazi siano apprezzati e ricercati per potersi rigenerare magari a fine giornata».

Poi la protesta: «Non riesco a trovare le parole per spiegare il dispiacere e la rabbia nel vedere l’intero parco in completo stato di degrado e di abbandono. Le staccionate praticamente non esistono più, le piante sono cresciute a dismisura rendendo difficoltoso il passaggio, molti rami sono rotti e divelti a terra, i giochi dei bambini sono rotti, pericolanti e sporchi. Quella che dovrebbe essere una zona sosta con pergolato ombreggiante in legno con piante di glicine è ormai una struttura fatiscente e pericolosa che rischia di cadere da un momento all’altro».

«La pavimentazione è per lo più staccata e piena di buche dove è più facile inciampare che camminare – continua – Una mail per segnalare la situazione è stata inviata al comune di Macerata corredata di foto, ma non ho ricevuto neppure una risposta per presa visione. Probabilmente insieme al parco, sono abbandonati anche i cittadini».