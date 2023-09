Tornano protagonisti gli amici a quattro zampe in cerca di casa, con una manifestazione a loro dedicata organizzata per domenica (1 ottobre) alle 15 al Varco sul Mare, dalla Pro loco Civitanova in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune. “Adotta…mi” è il nome dell’evento, cui parteciperanno moltissime associazioni del territorio per sensibilizzare le persone alle adozioni, ma anche ad una corretta educazione, conduzione o convivenza in famiglia con il nuovo amico adottato.

Questa mattina, numerosi volontari hanno preso parte alla conferenza stampa che si è svolta in sala giunta, accolti dall’assessore Manola Gironacci e da Maria Rosa Berdini, vicepresidente della Pro Loco. «Ci aspetta domenica un evento che tocca il cuore – ha detto l’assessore Gironacci – e questa partecipazione massiva di tante associazioni del territorio che si occupano della tutela degli animali è molto importante per l’amministrazione comunale. Ringrazio la Pro Loco, per la vicinanza e il lavoro che porta avanti con grande spirito di cooperazione e tutti coloro che hanno aderito. Gli animali tirano fuori il meglio di noi, ma non basta amarli, occorre imparare a convivere con loro in modo da capire ogni esigenza. Mi auguro una bella domenica con tante adozioni».

A presentare la giornata sarà la giornalista Daniela Gurini, con la partecipazione di Bruno Francinella che leggerà alcune poesie in dialetto civitanovese. Sarà organizzata anche una lotteria, per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di alimenti per animali. «È stato impegnativo, ma siamo orgogliosi di aver coinvolto così tante associazioni provenienti da tutte le Marche – ha spiegato Maria Rosa Berdini – e non escludiamo di ripetere la manifestazione anche in altri comuni. Invito tutti gli amanti degli animali a venirci a trovare al Varco sul Mare, dove allestiremo una passerella per far sfilare i pelosetti in cerca di famiglia».

Durante la giornata saranno organizzati anche giochi e intrattenimento per bambini e stand gastronomici grazie alla presenza di Alayde e i truccabimbi, Le Tate Junior con le sculture di palloncini, Natural Toys di Badulescu Mariana con giochi creativi, America Graffiti (panini e bibite), Mamma Rosa (pizza) e Vivilandia con i gonfiabili. Tra le associazioni presenti, ci saranno anche la Lega italiana difesa animali e ambiente di Ancona, presieduta da Franca Liberotti, e quella di Fermo e provincia, le cui referenti hanno portato i saluti del presidente Michela Vittoria Brambilla. Ci sarà anche l’esibizione del gruppo cinofilo antidroga della guardia di finanza Macerata. Inoltre ci saranno “Meridiana” canile comunale Civitanova/Una Macerata odv; associazione di volontariato Argo Macerata; oasi felina Gli Aristogatti di Civitanova; Fratello Cane odv di Civitanova Marche, che gestisce anche il canile di Recanati; Uniti per la Coda di Morrovalle, con Ombretta Cristiani; Zampe & code felici di Fermo; sezione Oipa di Macerata e Nucleo guardie ecozoofile Oipa Macerata; Dog Warts asd – scuola di educazione cinofila di Civitanova Marche; Amiche degli animali, volontarie di Recanati; Gli Amici del cane, canile Enpa di Macerata; Futura Vet, ambulanza veterinaria di Tolentino; Rifugio del cane Colle Altino – Lndc sezione di Camerino e Matelica Aps; libreria Giunti.