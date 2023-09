Presentata ad Ancona la squadra delle Marche di scherma che parteciperà al Trofeo Nazionale Coni 2023 in Basilicata sino al 24 settembre.

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ed il presidente del Coni Marche Fabio Luna hanno presentato ad Ancona la delegazione delle Marche per il Trofeo Coni 2023. Importante riconoscimento alla Macerata Scherma con la nomina della maestra Carola Cicconetti a commissario tecnico della squadra di scherma delle Marche. Questa la formazione dei ragazzi che rappresenteranno la scherma Marchigiana: Fioretto Femminile Chiara Maltoni (C..S. Jesi), Fioretto Maschile Mattia Renzi /A.S. Fermo), Spada Femminile Deva Bertulli (Fano S.), Spada Maschile Luciani Rocco (A.S. Fermo), Sciabola Femminile Aurora Becerrica (Macerata S.), Sciabola Maschile Pierpaolo Maria Silvetti (Macerata S).

La scherma maceratese con la nomina della maestra Cicconetti e della presenza di due atleti nella squadra marchigiana si conferma come disciplina sportiva in forte crescita a Macerata. La cerimonia di apertura del Trofeo Coni è prevista per le 18 di oggi. Le gare di scherma cominceranno la mattina del 22 settembre. Sarà possibile seguire la manifestazione in diretta streaming su Italia Team: https://tv.italiateam.sport/channel/trofeo-coni-summer-2023/