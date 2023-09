Conferma il gradimento del pubblico la nuova iniziativa “Lezioni di Mare” che, dopo aver trattato i temi della vela, della letteratura e delle leggende civitanovesi del porto, diventa esperienza pratica con lo studio dei nodi. L’appuntamento è per sabato 16 settembre, alle 18 nella sala Cecchetti della biblioteca “Silvio Zavatti” con il quarto incontro del ciclo organizzato da associazione Cibo e Benessere con il patrocinio del Comune di Civitanova e la collaborazione dell’unione diportistica Civitanovese “Il Madiere”, dell’associazione nazionale Marinai d’Italia e il supporto del “Centro Studi Civitanovesi”. Moderatore dell’incontro: Mauro Garbuglia, presidente associazione Cibo e Benessere.

Mariano Luciani, pescatore, e Michele Palermo, presidente sezione Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Civitanova, riveleranno i segreti di un gesto che, in mare, può fare la differenza in termini di resistenza, salvataggio, incidenti, riuscita o disfatta. Esistono migliaia di nodi, ma quelli che effettivamente servono sono pochissimi; questa semplice constatazione ha convinto i relatori a selezionare e presentare soltanto quelli che realmente possono trovare pratiche e diffuse applicazioni nella vita quotidiana e nelle più svariate attività: nautica, alpinismo, pesca, campeggio, etc. L’obiettivo dell’incontro è essenzialmente didattico, è per questo che attraverso slide prima, ed esercitazioni pratiche poi, la sfida è diventare esperti “annodatori”. Durante l’evento si potrà visitare la mostra del fotografo-pescatore Mario Barboni.