di Francesca Marsili

Consumano un pasto completo del valore di cento euro e scappano senza pagare il conto. E’ accaduto ieri sera nel ristorante “Alla Scaletta“ di Casette Verdini a Pollenza.

Autori del gesto due uomini che dopo aver consumato una cena a base di fiorentine del peso di oltre un chilo l’una al momento di saldare si sono dati alla fuga. A raccontare la spiacevole vicenda è la figlia di uno dei due titolari, Benedetta Giustozzi, che commenta: «Non hanno nemmeno finito quello che avevano ordinato. Ciò che fa male non è tanto il corrispettivo non pagato, ma l’inciviltà». Comprensibilmente amareggiata ripercorre quanto avvenuto in una serata dove nel ristorante di famiglia c’erano molti clienti.

«Sono arrivati per cena, verso le 21. La loro ordinazione è stata presa dal cameriere: due fiorentine del peso di un chilo e cento grammi l’una, bevande, due contorni, due caffè e due amari. Ciò che mi fa pensare che fossero soggetti già venuti nel nostro ristorante è il fatto che hanno chiamato le fiorentine con il nome che noi usiamo per definire quelle di vitello, “cicliste”. Sono stata io a portare al loro tavolo i piatti, ma non hanno pronunciato una sola parola. Poi – prosegue- , verso le 22, hanno approfittato del fatto che sia io che mia cugina in quel momento eravamo impegnate, dato che io ero entrata in cucina mentre lei era alla cassa a fare il conto ad altri clienti. Allora si sono alzati frettolosamente dal tavolo e sono spariti. Ho mandato il cameriere in bagno a controllare, ma non c’erano. Io sono subito uscita fuori pensando che stessero fumando una sigaretta, ma se ne stavano andando a bordo di una berlina chiara».

Insomma, il conto lo paga la casa. Ai gestori del ristorante non è rimasto che visionare le telecamere di sorveglianza interne al locale che puntano sull’ingresso del ristorante per ripercorrere quanto avvenuto ieri sera. Benedetta Giustozzi, che nella vita svolge anche la professione di avvocato, conclude: «Non è la prima volta che nei nostri due ristoranti avvengono fatti di questo tipo. Quello che più irrita non sono di certo le cento euro del conto non saldate, ma la mancanza di rispetto, che lo abbiano fatto proprio sotto il nostro naso approfittando del caos e non ultimo che non hanno nemmeno finito di mangiare ciò che avevano ordinato. Oggi sporgeremo denuncia».