L’incantevole borgo medievale di San Ginesio si animerà con storie, tradizioni, racconti, leggende per l’iniziativa MarcheStorie 2023 – Racconti e tradizioni dai borghi in festa.

Domani, sabato alle 21,15 e domenica alle 19,30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Risvegli, della Fornarina e di altre resilienza sanginesine” regia e drammaturgia di Genny Ceresani e Silvia Luciani. L’evento è organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con Magma associazione culturale. Lo spettacolo sarà interpretato dagli attori Valentina Angelini, Genny Ceresani, Elena Fioretti e Gian Paolo Valentini e con la partecipazione del coro Grace Choir a cura di Tiziana Muzi.

«In un tempo sospeso che sembra non voler procedere, tre donne di paese si in contrano, si alternano e si intrecciano per tessere una storia che affiora un pezzo alla volta, lentamente si compone e cresce, come la massa di pane nel forno – raccontano le due registe -. Il punto di unione tra le tre è la sfida imposta dal cambiamento e la forza d’animo che ciascuna mostra di avere. Ciascuna porta in sé la Fornarina cosicché essa prende corpo e si moltiplica in tre diversi aspetti del femminile: una madre, una fanciulla, una strega». L’opera teatrale si terrà presso il Chiostro di Sant’Agostino, in caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dell’Auditorium di Sant’Agostino.

Il paese ospiterà anche laboratori sensoriali e di narrazione per i più piccoli, recital, passeggiate culturali e naturalistiche programma culturale, recital e cinema, un ricco programma di eventi collaterali per le tre giornate. Nello specifico, venerdì 15 settembre, alle 16,30 passeggiata a carattere naturalistico alla scoperta del territorio con Teo Project Sport – a cura di Matteo Petetta per info e prenotazioni 3477915440.

Alle 18,30 all’Oratorio San Filippo Neri, “Le parole sono case”, laboratorio di narrazione per bambini e ragazzi a cura dell’associazione “Tra Le Righe” e alle 19 allo spazio verde del chiostro di Sant’Agostino – “Il mercato ritrovato” a cura delle aziende e esercenti locali. Sabato 16 settembre, alle 16,30 all’Oratorio San Filippo Neri “Laboratorio sensoriale: dai semi alla farina” a cura del Centro Ricerca Educativa WWF San Ginesio a cura di Federica Di Luca. Alle 18, Auditorium Sant’Agostino, proiezione del film documentario “Tutto è qui” scritto e diretto da Silvia Luciani e prodotto da Tekla Films e Gianluca De Angelis.

Domenica 17 settembre, alle 17, Passeggiate culturali all’interno del borgo di San Ginesio con un approfondimento su San Ginesio e la Fornarina, volti e racconti di un lungo viaggio a cura della Confraternita dei Sacconi e alle 18 nel meraviglioso complesso di San Tommaso e Barnaba, lettura e musica a cura di Roberta Sarti e Claudia Piccinini. Per informazioni e prenotazioni contattare [email protected] oppure il numero 3343676911.