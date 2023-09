Visita speciale del governatore distrettuale Gesualdo Angelico al Rotary Civitanova, con il club cittadino che ha colto l’occasione della presenza dell’ospite d’onore (massima carica rotariana per le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) per conferire il più alto riconoscimento del Rotary, il Paul Harris Fellow, ad Alessandro Gattafoni.

Il civitanovese che da anni ha attivato tantissime azioni benefiche sul tema della fibrosi cistica. La giornata con il governatore distrettuale si è aperta la mattina con un incontro a Palazzo Sforza, con il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, quindi a Potenza Picena con la prima cittadina Noemi Tartabini. Con Angelico, accompagnato dal presidente del club Pio Amabili, sono stati trattati i temi cari dei territori e il Rotary ha ribadito la disponibilità a lavorare in prima linea per il bene delle comunità. La sera, quindi, al ristorante Due Cigni di Montecosaro, Angelico ha salutato il sindaco montecosarese Reano Malaisi.

Quindi la consegna del Paul Harris Fellow a Gattafoni, con il presidente Amabili che ha sottolineato come tale attestato di stima voglia testimoniare la costante opera di Gattafoni «di sensibilizzazione alla malattia della fibrosi cistica in territorio nazionale, con azioni sicuramente significative e che ci lasciano messaggi positivi, spronandoci». Non sono mancati momenti culturali, come la visita fatta nel pomeriggio al Magma, il museo archivio della grafica e del manifesto, eccellenza unica nel panorama italiano.