Nasce l’associazione “Museo del mare” che si propone di sviluppare il progetto “Museo del mare, cultura, sport, turismo e pesca civitanovese”. Presidente è Vinicio Morgoni, del direttivo fanno parte Angelo Quintabà (vice presidente), Paolo Gioacchini (tesoriere), Elvinia Minnoni (segretario), Fabio Moreni, Dante D’Eugenio, Luigi de Santis (consiglieri).

L’associazione si prefigge di conservare, studiare, trasmettere le tradizioni, le conoscenze e il sapere della marineria e del mare, «anche attraverso le moderne tecnologie e i vantaggi competitivi offerti dalla transizione ecologica – si legge in una nota dell’associazione -. Conoscere come nasce una barca, come la si ripara, come avveniva la pesca e come avvien ora, quali strumenti di lavoro e come li usava la marineria, quali sono i pesci del nostro mare e tanto altro, compresa la cultura enogastronomica che ha accompagnato pe anni la nostra terra. In molti già si sono proposti per collaborare con la nostra associazione e donare materiali attinenti il nostro oggetto sociale e per questo li ringraziamo. Il desiderio di studiare queta parte della nostra società è nato da incontri con tanti amici studiosi e professionisti, alcuni anni fa e oggi siamo riusciti a concretizzarlo con una proposta complessiva».