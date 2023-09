Un furto a dir poco singolare quello avvenuto la notte scorsa in via Argilofi 2, a Civitanova. Ad essere trafugato è stato il casellario postale di un condominio, installato neanche una settimana fa. A denunciare l’accaduto uno dei residenti del condominio, che ospita 16 appartamenti. «Un caso veramente strano, visto che non parliamo certo di qualcosa di grande valore, l’avevamo pagato circa 220 euro su Amazon – spiega il condomino – io ero rientrato a casa ieri sera verso le 22,30 ed era ancora lì, stamattina poi una signora che abita nel palazzo ha scritto nella nostra chat di condominio che il casellario era sparito».

Al momento pare che nessuno abbia visto né sentito nulla, nonostante il condominio si trovi praticamente all’angolo con statale Adriatica, nei pressi del sottopassaggio per il lungomare. Segni di effrazioni non se ne vedono. Il casellario è stato rimosso dal muro esterno del palazzo svitando una ad una le 16 viti che lo tenevano fissato alla parete. «Al di là del danno, che è limitato, vorremmo capire chi è stato e perché lo ha fatto – prosegue il residente –. Ci avevamo pure messo un po’ di tempo per metterci d’accordo e decidere il da farsi, il modello e tutto quanto. Ora che eravamo riusciti a installarlo, sparito. Sporgeremo denuncia ai carabinieri, magari qualche telecamera ha ripreso qualcosa. Ma speriamo anche che qualcuno che ha visto o sentito qualcosa si faccia avanti».

(Ma. Pa.)