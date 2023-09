di Laura Boccanera (foto di Luigi Gasparroni)

Chiara Boncompagni è la nuova comandante del porto di Civitanova. Questa mattina tantissime autorità hanno affollato l’ufficio circondariale marittimo per la cerimonia di avvicendamento fra la comandante uscente, capitano di corvetta Ylenia Ritucci e la nuova comandante, la tenente di vascello Chiara Boncompagni.

Per l’occasione erano presenti tutte le autorità civili e militari, i sindaci e rappresentanti dei comuni di Potenza Picena, Porto Recanati, Civitanova, gli imprenditori Germano Ercoli e Umberto Antonelli e una delegazione anche da Vasto con l’Anmi, città natale della Ritucci.

E poi le autorità: dai comandanti provinciali e locali di carabinieri, Nicola Candido e il capitano Massimo Amicucci, Giovanna Paolone, medaglia d’oro e vedova del maresciallo Sergio Piermanni, i vertici della guardia di finanza, vigili del fuoco, il prefetto Flavio Ferdani, il questore Luigi Silipo, il sostituto procuratore Enrico Riccioni. A sorpresa anche l’ex questore Antonio Pignataro e l’ex direttore marittimo delle Marche Enrico Moretti.

La cerimonia, al netto della formalità, è stata una delle più commosse e sentite degli ultimi 30 anni. Intanto l’eccezionalità era data anche dal fatto che Ritucci è stata la prima comandante donna di Civitanova e la scelta della direzione regionale marittima è ricaduta su un’altra giovane ufficiale marchigiana, anch’essa donna. Ma il momento più toccante della cerimonia è tutto nelle parole del comandante uscente che ha dimostrato come autorevolezza e lacrime possano coesistere, e donano ricchezza anziché essere una fragilità. Come quando ha ricordato il figlio Leonardo che aveva appena 3 mesi all’arrivo a Civitanova e quanto sia stato delicato gestire comando e maternità.

«Lascio a malincuore dopo tre anni e un periodo entusiasmante – ha detto Ritucci nel saluto di congedo – L’accoglienza di questa terra ha fatto sì che io e la mia famiglia ci sentissimo a casa. E ho provato a riversare in questo comando l’amore di una madre». Sono stati poi ricordati i momenti più rilevanti di questi tre anni, la pandemia, la cerimonia per i 30 anni dell’ufficio, il varo del piano del porto e le collaborazioni con tutti gli operatori del mare, dai pescatori ai bagnini con un ringraziamento a tutto l’equipaggio: «questa uniforme è diventata la mia pelle – ha concluso – lascio con la consapevolezza che questo è il comando che vale la scelta di una vita intera».

Dopo il rituale della sciabola ha preso la parola la nuova comandante Chiara Boncompagni: «Accetto l’incarico col cuore pieno di soddisfazione e consapevole della complessità del compito e della responsabilità, resa forte dal privilegio di operare in posizione di comando nella mia terra di origine – le sue prime parole – Per me inizia un percorso nuovo in cui intendo garantire il mio costante impegno per la sicurezza di coloro che vanno per mare e per la tutela dell’ambiente marino.

Il senso del dovere e del servizio mi spingono a vivere il ruolo di comandante del porto in senso assoluto. Continuerò nel percorso intrapreso da chi mi ha preceduto e sono grata di fare parte di questa squadra straordinaria, rappresentate per me la risorsa più preziosa. Il nostro lavoro è vocazione che richiede sacrificio coraggio e perseveranza. Un pensiero alla mia famiglia: siete il mio porto sicuro».

Le conclusioni affidate al direttore marittimo delle Marche contrammiraglio Donato De Carolis che ha espresso encomio per le attività svolte da Ritucci e per il lungo periodo a Civitanova e fatto gli auguri al nuovo comandante: «oggi assistiamo al passaggio fra due ottimi ufficiali – ha concluso – ci sono i solidi presupposti per la sfida in una città come Civitanova che vive del suo porto in modo vivace e proficuo operando con tutte le istituzioni del territorio».