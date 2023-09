Ginnastica cinese, via ai corsi

Riprendono martedì 12 settembre, le lezioni di ginnastica cinese rivolte a persone che abbiano superato i 55 anni di età. I corsi sono promossi in forma gratuita dall’assessorato al Welfare del comune di Civitanova. L’iniziativa vanta una lunga tradizione a Civitanova, grazie all’idea di Lucio Sotte, specialista in medicina tradizionale cinese e alla collaborazione dell’insegnante Fernanda Biondi, che spiega gli esercizi basati su tecniche della medicina orientale.

«Dopo la pausa estiva, l’assessorato ai servizi sociali ripropone i corsi di ginnastica cinese, a cui si sono già iscritti in tantissimi – ha dichiarato l’assessora Barbara Capponi. Sappiamo bene quanto l’esercizio fisico sia essenziale per prevenire l’insorgenza di patologie, ed in generale per il benessere dell’individuo. Per questi motivi, l’amministrazione comunale si impegna a sostenere iniziative come questa, che portano benefici alla salute e stimolano le persone a socializzare e a mantenere una buona qualità di vita».

Confermate le sedi delle lezioni, che anche per la stagione autunnale si svolgeranno presso la palestra del quartiere Risorgimento (via U. Bassi n. 30) e presso il centro civico “Gruppo sportivo Fontespina 2000” (via Saragat n.33), con i seguenti orari: a Fontespina dal 12 settembre al 28 novembre, nei giorni di martedì e di venerdì dalle 11.15 alle 12.15; alla palestra Risorgimento dal 19 settembre al 28 novembre nei giorni di martedì e di venerdì dalle 10 alle 11 (dal 12 al 15 settembre la palestra Risorgimento rimarrà chiusa per lavori di manutenzione straordinaria).