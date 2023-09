Undici nuovi dipendenti per il comune di Civitanova, una donna a dirigere l’Urbanistica. In servizio anche nuovi agenti di polizia municipale, geometri e amministrativi. Sono stati tutti ricevuti a Palazzo Sforza i nuovi dipendenti del Comune che hanno preso servizio a seguito dell’espletamento di varie procedure concorsuali. Ad accoglierli, in occasione del loro “primo” giorno di lavoro, c’erano il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al personale Claudio Morresi, insieme al segretario generale Sergio Morosi, alla comandante della polizia locale Daniela Cammertoni e alla dirigente Concetta Moroni.

Alla guida dell’Urbanistica ha assunto dal 1 agosto la dirigenza l’ingegnera Sandra Giannarettini, ma ad incrementare le fila delle risorse su cui la macchina amministrativa potrà contare ci sono anche un ufficiale, Mariano Fiè e tre agenti della polizia locale, Giorgio Romagnoli, Andrea Pagliarini e Luca Ancona, mentre un quarto uomo, Andrea Zamponi, è previsto dal 2 ottobre. Tre sono invece gli istruttori tecnici geometri per i settori urbanistica, patrimonio e commercio, Luca Scorolli, Giorgio Paciarelli e Davide Renzi. Due istruttori amministrativi, Lucia Ercoli e Cristina Ambrogi sono destinati invece al servizio Messi e uno al servizio Turismo, a sostituzione di una dipendente che ha chiesto il trasferimento all’università di Macerata. Il servizio Informatica è stato integrato da un’unità di categoria D proveniente dalla Regione Marche, Andrea Iualè.

Nel prossimo mese è prevista l’entrata in servizio di un operaio e di una unità di categoria D. Con l’ingresso del primo agosto e del primo ottobre, l’organico dell’Ente passa da 190 a 204 persone che lavorano a tempo indeterminato. «Si tratta di un ingresso sostanzioso nelle file del Comune, frutto dell’espletamento di varie procedure concorsuali piuttosto impegnative – ha spiegato il segretario generale Sergio Morosi – Basti pensare che solo per i vigili alle prove c’erano 350 candidati. Le nuove assunzioni vanno ad integrare l’organigramma dell’Ente innestando figure in punti particolarmente sensibili».

L’organico della polizia locale, con contratto a tempo indeterminato, è passato a 34 unità comprese la comandante e tre ufficiali, oltre a tre unità con contratto a tempo determinato prorogato fino al mese di ottobre. Il ricorso ai contratti flessibili riguarda solo un dirigente, tre unità dello staff del sindaco e tre agenti polizia stagionali.

«Ci fa piacere conoscervi di persona e sono lieto di darvi il benvenuto a Palazzo Sforza a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica. Le nuove assunzioni rappresentano un momento importante dello sforzo di questa amministrazione per il rinnovo dell’apparato comunale, un investimento necessario per potenziare la macchina amministrativa e garantire così migliori servizi ai cittadini. Dal nostro insediamento nel 2017 ad oggi, oltre la metà di tutto l’organico comunale ha visto una successione dovuta una notevole mobilità fra enti, al raggiungimento dell’età pensionabile di numerosi dipendenti e alla necessità di innovazioni gestionali, nonché per far fronte alle incombenze conseguenti ai finanziamenti Pnrr. Gli investimenti sul personale vanno di pari passo al dato positivo della crescita demografica che si registra nella nostra città».

Nell’incontro, il Sindaco ha inoltre fatto presente l’importanza di questo sostanzioso apporto all’apparato comunale. «Siamo arrivati al raggiungimento di un numero di agenti soddisfacente per il settore della polizia locale – ha commentato Ciarapica, settore al quale abbiamo sempre tenuto in modo particolare in quanto cruciale per il decoro e la sicurezza sul territorio, rinnovando anche i mezzi di trasporto». L’assessore al Personale Claudio Morresi, nel salutare i neo assunti, ha evidenziato l’importanza di un corretto comportamento nell’interagire con la cittadinanza.